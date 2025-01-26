استياء في بورسعيد من عدم طرح استمارات الاسكان.. ومواطنون: "طلعت فنكوش"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تسود حالة من الاستياء بين قرابة 6800 من أبناء محافظة بورسعيد المستحقين لوحدات سكنية بمشروعات الإسكان التعاوني المتقدمين لها منذ عام 2013 ولم يتسلموها حتى الآن، وذلك لمرور أكثر من 10 أيام على الموعد الذي حدده اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وأعلن فيه عن طرح استمارات اسكان لهم يوم 15 يناير 2025.

وامتنعت محافظة بورسعيد والمحافظ عن التعليق أو إصدار أي بيانات للمواطنين المستحقين لوحدات سكنية - على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيسبوك - بشأن أسباب عدم طرح استمارات الاسكان، أو تحديد موعد جديد للطرح بدلا من الموعد الذي وعد به المحافظ ولم يُنفذ، مُتجاهلين الرد على استفسارات المواطنين بهذا الشأن.

وأعرب مواطنون، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من عدم طرح استمارات الاسكان في الموعد المحدد سابقا من محافظ بورسعيد، وكذلك تجاهل الرد على استفساراتهم، في الوقت الذي ردد بعضهم عبارات ساخرة وغاضبة مثل: "الاستمارات طلعت فنكوش.. أول وعد لك لم تنفذه.. فين الاستمارات حد يرد علينا....".

ومن بين أراء المواطنين، قالت "أم يوسف"، ربة منزل: "ده حتى مفيش توضيح للناس أنك هتأجل أو بسبب ايه؟، ولا عامل للناس أي قيمة..حسبنا الله ونعم الوكيل"، واتفق معها محمد السعيد قائلا:"للأسف كلام في الفاضي بس"، وتحدث أحمد سرور:"يا خسارة كنت مستبشر بيك خير وأنك تحل معانا مشكلة الإسكان".

وكان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعلن يوم 23 ديسمبر 2024 بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - عن طرح استمارات الاسكان الاجتماعي لمستحقي الإسكان التعاوني المتقدمين له منذ عام 2013 يوم 15 يناير 2025.

وأشار المحافظ إلى أن الاستمارات ستتضمن مشروعين الأول 139 عمارة جنوب بورسعيد بإمتداد الحى الإماراتي بتكلفة 750 ألف جنيه للوحدة مدعومة بقرض عقاري حكومي يتراوح من 50 إلى 150 ألف جنيه من تكلفة الوحدة وفقا لمستويات دخل المتقدمين للمشروع وذلك بفائدة 8% على مدار 20 عاما بحيث يتم سداد 25% من قيمة تكلفة الوحدة قبل استلامها.

بينما المشروع الثاني طرح 1000 وحدة سكنية استثمارية ببورفؤاد، وذلك بمساحات 110متر بتكلفة 990 ألف جنيه للوحدة يتم سداد 25 %من قيمتها قبل التسليم والباقي أقساط على 20 عاما بفائدة 8%.