12 متقدمة انطبقت عليها الشروط.. تشكيل لجنة فنية لاختيار الأم المثالية فى الدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، تكليف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة برئاسة اللجنة الفنية المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية بالدقهلية من بين 20 متقدمة انطبقت الشروط على 12 من بينهن.

وقالت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إن وراء كل أم مثالية قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها والوصول بهم الي بر الأمان وتفوقهم في حياتهم الدراسية .

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للمديرية 20 من الأمهات وقد انطبقت الشروط على عدد 12 أم منهم مقسمين كالاتي ( 10أم مثالية طبيعية - 2 أم مثالية لابن من ذوي القدرات الخاصة - ).

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2025 وفقا للشروط والمعايير المعلنة وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ الدقهلية.

شارك في أعمال اللجنة الدكتور ثروت الديب أستاذ علم الاجتماع ، الدكتورة جيهان عبد الحافظ ممثلا عن المجلس القومي للمرأة، الدكتور أحمد الشحات ممثلا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الشيخ محمد إسماعيل مدير إدارة الأمن بالأزهر الشريف، الدكتور اسامة الشبراوى رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة أجا، القمص ونيس مفيد، ممثلا عن الكنيسة.

ضمت اللجنة، أحمد فايد مدير الشئون القانونية، ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الإجتماعي، ناهد احمد علي ممثلا عن وزارة الثقافة نادية دياب، إدارة الأسرة والطفولة والأمانة الفنية، والدكتورة ايمان صالح مسئول الأم المثالية بإدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، رضا علي مدير إدارة العلاقات العامة، حنان الخربوطلي، كريمة موافي.