المنيا تنظم تدريبا لتعزيز كفاءة موظفي الشباك ومسؤولي حقوق الإنسان -صور

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الإداري، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم .

وأضاف المحافظ، أن وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة نظمت بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، دورة تدريبية استهدفت موظفي الشباك الأمامي ومسؤولي وحدات حقوق الإنسان بالمراكز التسعة ومديريات الخدمات، واستمرت الدورة لمدة يومين، بهدف تعزيز كفاءة الموظفين في التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات بشكل فعّال ولائق، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية هذه الدورات التدريبية في رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحقيق أهداف الدولة في تقديم خدمات حكومية عالية الجودة.