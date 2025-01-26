40 متسابقًا من 33 دولة.. انطلاق مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم يوم الجمعة المقبل

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، عن انطلاق فعاليات المسابقة الدولية، يوم الجمعة المقبلة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي أن المسابقة هذا العام ستشهد مشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة، لافتا إلى أن الفعاليات ستبدأ بصلاة الجمعة في مسجد السلام، بحضور كلٍ من وزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ومفتي الجمهورية، وممثل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيسي اللجنة الدينية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

كما أعلن مصيلحي عن تنظيم مسيرة لحفظة القرآن الكريم، تنطلق من مسجد السلام وصولًا إلى ساحة مصر، ويتخللها إنشاد ديني احتفاءً بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي في المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، أما اختبارات المتسابقين فستُجرى يومي السبت والأحد، على أن يُختتم الحدث يوم الاثنين بحفل ختامي يُعلن خلاله عن أسماء الفائزين ويتم توزيع الجوائز.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في تصريحاته، أن هذه المسابقة تُعد إضافة نوعية لمسيرة المحافظة في دعم الثقافة الدينية، مشددًا على أهمية الحدث في إبراز دور مصر الرائد في رعاية وحفظ القرآن الكريم.