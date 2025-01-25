"ربنا قدر ولطف".. انهيار منزلين قديمين فى سوهاج -صور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد شارع عطا فراج القبلي بحي غرب سوهاج، مساء السبت، انهيار منزلين، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بالواقعة من غرفة عمليات النجدة، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين مسقوف بالعروق الخشبية والجريد ملك "سعاد. أ"، ومنزل مجاور مكون من 4 طوابق مسقوف بالعروق الخشبية والجريد ملك "محمد. م".

وعلل المذكوران أن سبب الانهيار قدم المنزلين وتهالكهما، وجرى إخلاء المنزلين من السكان، ولم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.