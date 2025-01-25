"تريلا صدمت تروسيكل".. مصرع طفلة في حادث أليم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهى:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعها أمام معرض المهندس بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، أثناء تواجدها على تروسيكل واصطدامه بسيارة نقل ثقيل.

وأكد شهود عيان، أن الطفلة توفاها الله في الحال، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى الباجور التخصصي، تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى المنوفية إخطارًا بالواقعة، وتوجه رجال المباحث إلى موقع الحادث، للتعرف على ملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.