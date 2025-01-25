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أم وابنتها وابنة شقيقة زوجها.. حادث فى العريش يخطف 3 نساء من أسرة واحدة بالغربية

05:56 م السبت 25 يناير 2025

أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية ميت حبيب التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، حالة من الحزن واتشحت السيدات بالسواد بعد علمهم بنبأ وفاة، أم وابنتها وابنة شقيقة زوجها، إثر حادث بمدينة العريش محافظة شمال سيناء.

وكشف أحد أهالي قرية "ميت حبيب"، أن المتوفين هي الأم تدعى آلاء محمد الصياد، وابنتها إيمان عبدالحميد عبد العال، وابنة شقيقة زوجها روان محمد طلعت، نتيجة حادث بمحافظة شمال سيناء، والقرية تستعد لتشييع الجثامين فور وصولها، بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة العريش، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وجرى وضعهم بثلاجة حفظ الموتى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

حادث سير ميت حبيب أمن الغربية
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