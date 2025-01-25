محاضر غش وسوء انضباط.. تعليم كفر الشيخ تكشف مخالفات امتحانات الإعدادية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بكل حزم حيال من تورط في مخالفة القواعد والآليات المنظمة التي وضعتها الوزارة في امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك وفق القواعد القانونية وبعد دراسة تلك الوقائع وسبل تلافيها فيما هو قادم.

ووفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، كشف وكيل الوزارة عن تحرير 28 محضر للطلاب المخالفين في الشهادة الإعدادية ما بين الغش، وحيازة هواتف محمولة، وضوابط الامتحانات.

كما كشف عن استبعاد 47 مشاركًا بأعمال الامتحانات ما بين مراقبين، ورؤساء لجان، وإحالة 76 مشاركًا آخرين بأعمال الامتحانات للتحقيق بالشئون القانونية، وذلك لعدم الانضباط وانتظام العمل داخل اللجان.

وأكد جودة أن 9516 معلمًا ومعلمة شاركوا في أعمال الإمتحانات بينما أدى 66752 طالبًا وطالبة الامتحانات في عدد 350 لجنة.

وقال إن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ حرصت على العمل بكل تفان لضمان سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، بسلاسة، وشفافية باعتبارها محركًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم الطلاب الانضباط، وفق توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف أن امتحانات الاعدادية جرى فيها تطبيق كافة اللوائح والقواعد والآليات المنظمة التي وضعتها الوزارة، ونقلها بكل دقة للميدان إلى شركاء النجاح من كافة أطراف العملية الامتحانية كل في مجاله وتوزيع المهام، والمتابعة الدؤوبة للتنفيذ على أرض الواقع والرصد الميداني لأي خروج عن المسار المرصود والتصدي لأي خرق للقواعد أو خلل لأسس الانضباط.