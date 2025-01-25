"اتخذ من شرطي شارعك صديقًا".. هكذا احتفل متحف شرم الشيخ بعيد الشرطة

جنوب سيناء– رضا السيد:

حرصت إدارة متحف شرم الشيخ على إلقاء الضوء على دور الشرطة في مصر القديمة، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، لإبراز دور الشرطة على مر العصور في حماية وحفظ أمن وأمان البلاد.

وأوضحت إدارة المتحف في بيان اليوم، أنه توجد مقولة للحكيم آنى تقول "اتخذ من شرطي شارعك صديقاً لك، ولا تجعله يثور عليك.. ولا تتغاضى عنه وقت صلاتك بل قل له: المديح لك، وقد استقر مفهوم النظام والصدق والعدالة في ضمير المصري القديم منذ فجر التاريخ، وجعل هذا المفهوم في رمز مقدس له، وهو الكيان "ماعت" فانعكس ذلك على ديانته وفنه وسياسته.

وأكدت أن مفهوم الأمن لدى القدماء يعبر عن الشعور الداخلي بالطمأنينة، فإدراك الأفراد بأن هناك سلطة أعلى وأقوى تستطيع أن تحافظ على أرواحهم وأموالهم وتردع أعداء المجتمع وتقتص منهم، كان السبيل الذي يوفر لهم السكينة ويضمن لهم الأمان.

وأشارت إلى أن المصري القديم أطلق على الشرطي اسم "مجاو"، وكانت وظيفة رئيس الشرطة في مرتبة فارس، وكانت الجنود تحت إمرته من المصريين والنوبيين، والشرطة متعددة الوظائف حيث كانت مقسمة إلى 7 أقسام، وهم "شرطة المعابد، وشرطة المقابر، وشرطة العمال، وشرطة القوافل النهرية، وشرطة الحدود على الصحراء، وشرطة المكايل وضبط الموازين، وشرطة المناجم والمحاجر"، وكان دور الشرطة هو إقرار الأمن والطمأنينة في تلك الأماكن، كما يوجد نوع خاص من الشرطة، وهو الحرس الملكي والشرطة الخاصة بالملك، وكانت هذه الوظيفة خاصة بالملك وضمان سلامته.

ولفتت إلى أن رجال الشرطة في مصر القديمة كانوا مسلحين بمختلف الأسلحة، مثل "الدروع والحراب والنشاب والسهام"، والبعض منهم كان لديه قرود البابون، وكلاب شرطة مدربة على القبض على المجرمين.







