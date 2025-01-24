"دفنوا جوزي حي".. الشرطة تكشف حقيقة استغاثة من داخل مقابر القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة ادعاء شخص وزوجته وابنته واقعة قيام أشخاص بدفنه حيًا داخل مقابر القناطر الخيرية.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطاراً من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ربة منزل ونجلتها بالعثور على زوجها مربوط ومدفون حي داخل أحد عيون المقابر بمنطقة شلقان بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات تبين مشاهدة ذات الشخص وزوجته وابنته المدعين كذبا صباح يوم البلاغ داخل مقابر منطقة شلقان من قبل شهود العيان ولا يوجد أي صوت للاستغاثة من داخل المقابر، ثم قام الشخص بإرسال زوجته ونجلته لمركز الشرطة بتحرير محضر بالادعاء أن بعض الأشخاص وثقوه بالحبال وحبسوه داخل أحد عيون المقابر.

وأكدت التحريات بوجود خلافات سابقة بين الشخص المدعي كذبا وبين أبناء عمومته على امتلاك أحد عيون المقابر فقام باختلاق الرواية لتورطيهم في الواقعة.

وباستدعاء الشخص أكد ما جاء ببلاغ زوجته ونجلته، وجرى التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب.