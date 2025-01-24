فاجعة البرجاية.. "القاتل الصامت" يخطف حياة زوجين شابين في المنيا

المنيا-جمال محمد:

لفظ شاب وزوجته أنفاسهما الأخيرة وفارقا الحياة، إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهما بإحدى قرى مركز المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من أهالي قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، يفيد العثور على جثتين لزوجين داخل منزلهما.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة "ع ن" 22 عامًا، وزوجته "ن ف" 18 عامًا، اختناقًا داخل منزلهما، إثر تسرب غاز البوتاجاز.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.