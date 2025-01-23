5 مصابين في تصادم ميكروباص بربع نقل في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب خمسة أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص تقل عمال وردية بأحد المصانع، وقع الحادث قرب كوبري أبو طبل بمحافظة الشرقية.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن سيارة الربع نقل انقلبت في مياه البحر إثر التصادم. تم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات لنقل المصابين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.