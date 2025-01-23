قطع مياه الشرب غدًا الجمعة فى أسيوط لمدة 12 ساعة.. الأماكن والمواعيد

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة صدفا في محافظة أسيوط، اعتزامها قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن مدينة صدفا غداً الجمعة، وذلك لإجراء أعمال تطهير وصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية.

وأوضحت رئاسة المركز عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع جنوب منطقة صدفا، أفادت بأنه سيتم قطع المياه من الساعة 8 مساءً غداً الجمعة حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين بتخزين كميات كافية من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دعت المخابز إلى تخزين المياه لضمان عدم تأثرها بالانقطاع.