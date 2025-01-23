أنيميا تكسيرية وصعوبة تنفس.. تفاصيل إنقاذ مولودتين بحالات حرجة بمجمع الإسماعيلية الطبي

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح الفريق الطبي المتخصص بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة والمبتسرين بمجمع الإسماعيلية الطبي في تحقيق إنجازين طبيين بارزين، بإنقاذ حياتين لمولودتين في حالات حرجة ومعقدة، مؤكدين ريادتهم في تقديم رعاية صحية فائقة الجودة للأطفال.

تمكن الفريق الطبي من إنقاذ مولودة لأم تعاني من أنيميا تكسيرية شديدة كانت سببًا لفقدان ثلاثة أطفال سابقًا. تدخل الطاقم الطبي فور ولادة الطفلة، وأجرى عملية تغيير الدم العاجلة، إلى جانب نقل كرات الدم الحمراء عدة مرات. كما خضعت المولودة لمتابعة دقيقة شملت فحوصات معملية وتصويرية، مع تقديم الأجسام المناعية والمضادات الحيوية والعلاج الوريدي اللازم، حتى استقرت حالتها تمامًا وخرجت من الوحدة بسلام.

وفي إنجاز آخر، تعامل الفريق الطبي بنجاح مع مولودة تعاني من صعوبة في التنفس من الدرجة الثالثة ونقص في العمر الرحمي. وُضعت المولودة على جهاز التنفس الصناعي وخضعت لفحوصات دقيقة كشفت عن خلل في وظائف الكلى. بعد تطبيق بروتوكول علاجي متقدم، تحسنت حالة المولودة وغادرت الوحدة بصحة جيدة.

يتولى تقديم هذه الرعاية المتميزة نخبة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وطاقم تمريض متخصص، بإشراف مباشر من د. مها منير، مدير الوحدة.

هذا النجاح يعكس التزام مجمع الإسماعيلية الطبي بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لضمان مستقبل صحي أفضل للأطفال.