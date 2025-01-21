لن أرحم متقاعس.. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ملفات التصالح

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تكليفات عاجلة من محافظ الدقهلية بشأن التعديات والتصالح على البناء

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة تضم مدير الإدارة العامة للحوكمة ومدير إدارة المتابعة، وذلك للتفتيش ومراجعة معدل الإنجاز في ملفات التصالح بالمراكز والمدن ومتابعة معدلات المتغيرات المكانية، وتحديد أوجه القصور أو التأخير، مؤكدا أنه لن يرحم المتقاعسين والمتواطئين.

وكلف محافظ الدقهلية ذات اللجنة بمتابعة الانتهاء من توصيل الكهرباء لمدرسة طارق بن زياد بقرية العزية التابعة للوحدة المحلية في بهوت مركز نبروه خلال 48 ساعة.

ووجه مرزوق لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين بسرعة تشغيل السوق الحضاري وتسليم المحال لأصحابها بمدينة السنبلاوين حرصا على مصالح المواطنين .

وكلف محافظ الدقهلية مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع مدير إدارة المركبات والصيانة بتدعيم المراكز والمدن بالاحتياجات اللازمة من معدات منظومة النظافة للحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمراكز والمدن.

ووجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين مديرية الطرق وإدارة المرور والأحياء لتحقيق السيولة المرورية بمدينة المنصورة والمحاور الرئيسية، كما وجه وكيل وزارة التموين بوضع خطة لزيادة عدد أصناف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع تخفيفا للعبء عن المواطنين.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ.