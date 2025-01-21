محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت

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أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، أول فرع في الصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ54 للمحافظة، من أجل تحقيق التوازن في أسعار السلع من خلال توفير أكثر من 10 آلاف سلعة عالية الجودة بأسعار تنافسية، والذي يضم أكبر سلاسل المراكز التجارية صاحبة البراندات العالمية، بشارع الفنادق بمدينة أسوان لتلبية احتياجات وتطلعات أهالي المحافظة.

وأشاد إسماعيل كمال بهذه الخطوة الإستراتيجية الهامة لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني بما يحقق معه قيمة مضافة للمجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذا الفرع يعد إضافة هامة ونقلة نوعية لعاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن تهيئة المناخ وتسخير الإمكانيات والتسهيلات لجذب الفرص الاستثمارية المختلفة بمختلف القطاعات الخدمية، وتحسين سلاسل الإمداد المحلية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص استثمارية جادة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الهايبر تقع على مساحة 1580 م2، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تشمل الأغذية الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة، والأجهزة المنزلية.