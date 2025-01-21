إعلان

محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت

12:44 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسوان يفتتح أول فرع بالصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ماركت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، أول فرع في الصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ54 للمحافظة، من أجل تحقيق التوازن في أسعار السلع من خلال توفير أكثر من 10 آلاف سلعة عالية الجودة بأسعار تنافسية، والذي يضم أكبر سلاسل المراكز التجارية صاحبة البراندات العالمية، بشارع الفنادق بمدينة أسوان لتلبية احتياجات وتطلعات أهالي المحافظة.

وأشاد إسماعيل كمال بهذه الخطوة الإستراتيجية الهامة لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني بما يحقق معه قيمة مضافة للمجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذا الفرع يعد إضافة هامة ونقلة نوعية لعاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن تهيئة المناخ وتسخير الإمكانيات والتسهيلات لجذب الفرص الاستثمارية المختلفة بمختلف القطاعات الخدمية، وتحسين سلاسل الإمداد المحلية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص استثمارية جادة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الهايبر تقع على مساحة 1580 م2، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تشمل الأغذية الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة، والأجهزة المنزلية.

محافظ أسوان الهايبر ماركت اللواء إسماعيل كمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تطويره بـ 770 مليون جنيه.. جولة من داخل مستشفى العدوة في المنيا- فيديو وصور

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر