إلغاء امتحان مادة لـ8 طلاب وحرمان 5 آخرين من دخول امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط بسبب الغش

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن حرمان خمسة طلاب من الامتحانات لمدة عام، وإلغاء امتحان مادة لثمانية طلاب آخرين.

جاء ذلك بعد رصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حالات غش عبر تداول أوراق على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام سماعات وأجهزة محمول داخل اللجان.



وأصدر دسوقي أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما أسفر عن حرمان خمسة طلاب من الامتحانات لمدة عام، وإلغاء امتحان مادة لثمانية طلاب آخرين.



وأكد دسوقي على ضرورة تكاتف الجميع لضمان انضباط نظام الامتحانات، وأداء كل فرد دوره بشكل سليم، والتصدي لأي محاولات للغش، ومعاقبة أي متخاذل في أداء واجبه؛ كما حث الطلاب على الالتزام بتعليمات الامتحانات وعدم الانسياق وراء شائعات مواقع التواصل الاجتماعي.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبو النصر، بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال غرف عمليات لمتابعة ورصد أي مشكلات ومعالجتها.