بالصور.. رفع 500 طن مخلفات من أحياء أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، سلسلة حملات النظافة بمختلف أحياء المدينة من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى وبيئي مناسب للمواطنين من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات و التراكمات والمخلفات، وإزالة التعديات.

وقال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تقوم الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية بتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية، حيث نجحنا فى رفع أكثر من 500 طن على مدار 3 أيام من المخلفات والتراكمات والقمامة من بطول مصرف السيل ناحية الناصرية وخور عواضة والحكروب وعزب كيما بنطاق حى شرق، فضلاً عن حى الصداقة الجديد، ومدينة ناصر وبعض المناطق بنطاق حى جنوب.

وأشار إلى أن هذه الجهود شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ومشروع النظافة بواقع 45 عامل مدعمين بـ 2 سيارة حمولة 40 طن، و 3 سيارات حمولة 20 طن ، و 2 لودر كبير، و 3 لوادر صغيرة، فضلاً عن الاستعانة بسيارات المدفن المحكوم حيث يتم نقل كافة الكميات إلى المقلب العمومى، ومستمرون فى مواصلة الأعمال ليل نهار.