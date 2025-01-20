خصم شهر من راتب 3 مراقبين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات اليوم في فترتين، وشملت الفترة الأولى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما تضمنت الفترة الثانية امتحان مادة الهندسة، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات لضمان توفير أجواء مناسبة للطلاب، مع التصدي بحزم لأي مخالفات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات، مؤكداً أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وحل أي طوارئ أو شكاوى فورًا، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وحمايتها من أي تجاوزات.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم موافقة محافظ المنيا، مجازاة ثلاثة مراقبين بخصم أجر شهر من رواتبهم وحرمانهم من المشاركة في أعمال الامتحانات، عقب ثبوت مخالفات تمثلت في حيازة هواتف محمولة داخل اللجان واستخدامها في تصوير أوراق الامتحانات، وهو ما يخالف القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان.

تأتي هذه القرارات على خلفية تحقيقات في واقعتين منفصلتين؛ الأولى في مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوقرقاص التعليمية، بعد أن تم ضبط إحدى المراقبات أثناء تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول، بينما تتعلق الواقعة الثانية، بنشر ورقة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين وجود إهمال جسيم من قبل أعضاء لجنة تابعة لإدارة بني مزار التعليمية.