مطرب شعبي يتهم طفلين باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

حرر مطرب شعبي محضرا بقسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه طفلين بالصف الثاني الإعدادي باستدراج نجله القاصر 10 سنوات، والتعدي عليه جنسيا داخل مخزن بخور خاص بوالده.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، من "عبدالحميد.ح.ع"، 36 عاما، مطرب شعبي ومقيم بندر ميت غمر وبرفقته نجله "ي"، بالصف الرابع الابتدائي بقيام كلا من "محمد.أ.م.ع"، 14 عاما طالب بالصف الثاني الاعدادي، و"محمد.أ.ش"،14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي ويقيمان بندر ميت غمر باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا داخل مخن بخور خاص بوالده.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان القاصروبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 180 لسنة 2025 إداري قسم شرطة ميت غمر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.