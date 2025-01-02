متحف شرم الشيخ يعرض صورة للعائلة المقدسة.. تعرف على السبب

جنوب سيناء – رضا السيد :

حرصت إدارة متحف شرم الشيخ، على إلقاء الضوء على صورة للعائلة المقدسة، والتي تعد أحد مقتنيات المتحف، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن صورة العائلة المقدسة تعد أحد المقتنيات الأثرية للمتحف، وتظهر فيها السيدة العذراء وهي تحمل الطفل يسوع، وعلى يمينه يوحنا المعمدان، ويظهر في الخلفية يوسف النجار وسالومي، مشيرًا إلى أنه هذه الصورة تعد أحد رموز عيد الميلاد المجيد، الذي يحمل في طياته العديد من الرموز والمعاني والتي منها الفرح والسلام، كون ميلاد السيد المسيح بمثابة رسالة سلام للبشرية.

وأوضح مدير المتحف، أن المتحف يستقبل وفود عديدة من السائحين خلال احتفالات عيد الميلاد، ويجري اصطحاب هذه الوفود في جولات إرشادية داخل قاعات العرض المتحفي، لتعرفوا من خلالها على أهم مقتنيات المتحف من القطع الأثرية من مختلف العصور، مؤكدًا أن السائحين أبدوا إعجابهم بمحتويات المتحف من الآثار التي تعكس عظمة التاريخ المصري على مر العصور.

وأشار إلى أن عيد الميلاد المجيد يحث على المحبة والتواصل، من خلال تبادل الهدايا وإظهار المحبة والكرم والاحترام.، مؤكدًا أن إدارة المتحف تحرص على تنظيم معرض مؤقت لرحلة العائلة المقدسة خلال انطلاق الفعاليات العالمية الهامة التي يجري تنظيمها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يناير، وذلك بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية.

ولفت إلى أن آخر معرض مؤقت جرى تنظيمه لرحلة العائلة المقدسة، ضم 12 قطعة أثرية تبرز بعض نقاط مسار العائلة المقدسة، عبارة عن 3 مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي، و9 أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، وكانت إحدى هذه المخطوطات مخطوط البشائر الأربعة، ويشير هذا المخطوط إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وتظهر في الصفحتين اليمنى واليسرى بعض المقتطفات من إنجيل متى التي تذكر هذا الحدث الجليل، ويبلغ عدد أوراق المخطوط 207ورقة، أغلبها مزخرفة ومحلاة بالمِداد الأزرق والأحمر، والذهبي، إضافة إلى مخطوط الجزء الثاني من السِّنْكِسار، الذي يحتوي على ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ومخطوط ميامر السيدة العذراء وعجائبها، والذي يسرد الأحداث التي وقعت عند مجئ العائلة المقدسة إلى مِصر.







