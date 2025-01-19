"كان عندي بنت واحدة وراحت".. لحظة انهيار والد سيدة أنهى زوجها حياتها في بورسعيد- فيديو وصور

تقرير - طارق الرفاعي:

دخل والد السيدة المتهم زوجها بقتلها في محافظة بورسعيد، في حالة انهيار، اليوم الأحد، أثناء دفن جثمانها بمقابر الأسرة في شارع كسرى ببورسعيد.

ونادى "عم مجدي" على ابنته المجني عليها أثناء دفنها، مُرددا عبارات تترحم عليها، قائلا:"حرام اللي حصل، معنديش إلا بنت واحدة وراحت، اللي قتلها مستكترها عليه، منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرة المجني عليها الذين دخل عدد منهم في نوبة من البكاء والانهيار، وانشغل آخرون بالدعاء.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة السيدة: ريهام مجدى محمد أحمد 32 عامًا، داخل شقتها بمنطقة السلام الجديد، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وتبين من التحريات أن زوجها المدعو "م.ا.ب.ا" هو المتهم الرئيسي والذي فر هاربا من موقع الحادث، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه عقب ارتكابه الواقعة بساعات قليلة.

وتُواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات وأسباب الجريمة، كما بدأت جهات التحقيق استجواب المتهم لمعرفة دوافعه وملابسات الحادث.