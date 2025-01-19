محافظ الأقصر والقنصل السوداني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين -صور

الأقصر-محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، خلال زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وخلال اللقاء أكد القنصل السودانى، على عمق الأواصر التاريخية المشتركة بين مصر والسودان التي ترجع لآلاف السنوات، مؤكدا أن مصر قدمت الدعم الكامل لأبناء الشعب السوداني عقب أزمة الحرب الأخيرة، معرباً عن شكره لمحافظ الأقصر لتقديمه كافة سبل الدعم لأفراد الجالية السودانية المتواجدة بمحافظة الأقصر.



ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالقنصل السوداني على أرض المحافظة، مؤكداً عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني التي ستظل دائماً راسخة قوية، مؤكدا أن البلدين تجمعهما روابط الجوار والأخوة، مؤكدا على أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية أي مطالب أو احتياجات أفراد الجالية السودانية الذين يتواجدوا وسط أهلهم في المحافظة.