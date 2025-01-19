سرق تليفونها وخلص عليها.. عامل ينهى حياة والدته ويدعى وفاتها فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أنهى عامل حياة والدته المسنة داخل مسكنها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد أن خنقها نتيجة مشادة كلامية بينهما بعد أن ضبطته يسرق هاتفها المحمول لمروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بحضور "ساهر. ح. ف" 45 سنة، مقيم بالغربية ، وابلاغه العثور على جثمان والدته بعد عودته من مقر إقامته.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس الماحث، ومعاونيه وتبين العثور على جثمان"فاتن. م. ع" 77 عاما، ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجات بالعينين وكدمات بالوجه، ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وتم التأكد من سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

وبسؤال نجلها أقر بأن أخر زيارة لوالدته كانت منذ 3 أيام، ثم سافر لمقر إقامته، وعاد مرة أخرى للاطمئنان عليها فوجدها ملقاة على الأرض ولم يتهم أحدًا بشئ.

بالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة الذي كشف عن تعرض المتوفية لإسفكسيا الخنق ووجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

بإعادة سؤال نجلها، مرة أخرى اعترف المتهم بارتكابه واقعة التخلص من والدته حيث كان يقيم معها وحدثت مشادة بينهما، على أثر اتهامها له بسرقة هاتفها المحمول منذ فترة، وتطورت المشادة للاشتباك بالأيدي، وعلى إثرها قام بالإجهاز عليها وكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ حتى فاضت روحها .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.