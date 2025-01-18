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"التوكتوك سقط في المصرف".. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث ببني سويف

03:39 م السبت 18 يناير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر اليوم السبت، في حادث انقلاب توك توك، في مصرف زراعي بقرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب توك توك، في مصرف زراعي بقرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "كريم.س.ع"، 19 عامًا، وأصيب "إسلام.و.ر"، 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب حادث انقلاب انقلاب توك توك بني سويف مديرية أمن بني سويف
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