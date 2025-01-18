"عطيوي" يواجه العدالة.. نهاية "أسطورة المخدرات" في نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها التي عقدت اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لأخطر تاجر مخدرات بمدينة نويبع .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، سكرتير التحقيق .

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي بورود معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة نويبع، تفيد عودة أخطر تاجر مخدرات لنشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منزله وسيارته الخاصة مكانًا لإخفاء بضاعته الغير مشروعة والترويج له، ويدعى "عطيوي"، 39 عامًا، ومسجل شقى خطر سرقات وإتجار مواد مخدرة، وسبق اتهامه في 18 قضية متنوعة ما بين سرقات ومخدرات .

وجرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتحريز ما بحوزته من مواد مخدرة، عقب التأكد من صحة المعلومات وشروع المتهم في تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، وعلى الفور جرى تشكيل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المتهم خلال أحد هذه الأكمنة خلال قيادته السيارة رقم "ج. ن. ط – 339" لمقابلة أحد عملائه لتسليم المواد المخدرة.

وبتفتيش المتهم عثر بملابسه على مبلغ 1850جنيه، وهاتف محمول، وبالاستعلام عن السيارة أكد ملكيته لها، وبتفتيش السيارة عثر خلف مقعد القيادة على كيس بداخله 63 لفافة سلفانية مختلفة الحجم، وبفتح أحدها تبين بداخلها مادة تشبه جوهر الحشيش المخدر، بوزن 3 كيلو و620 جرام.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي باقي حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، واستخدامه السيارة في سرعة الهروب من أعين رجال المباحث، وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1873 جنح نويبع لسنة 2024.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة نويبع ، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة، وايداع المبلغ المضبوط بخزينة المحكمة، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1068 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم .