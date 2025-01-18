93 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج، اليوم السبت، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط استعدادات تامة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم أداء الامتحانات بلغوا 93 ألف و666 طالب وطالبة، ويؤدونها أمام 483 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية انتهت من مراجعة جميع الاستعدادات قبل انطلاق الامتحانات، وذلك بعدة اجتماعات حضرها وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام، مع مديري الإدارات التعليمية ووكلائها، ورؤساء لجان الامتحانات ورئيس المطبعة السرية بالمديرية، ومدير إدارة الأمن بديوان المديرية، وتم التشديد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات وسبل الراحة للطلاب؛ لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشار "السيد" إلى أنه تم التوجيه بضرورة تنفيذ الضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات بحضور الطلاب بالزى المدرسي ومنع ارتداء أي زي مخالف، والتشديد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على كل من يخالف القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة جميع الإشغالات بجوار أسوار المدارس المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لتأمين خطوط سير السيارات المخصصة لنقل الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وتأمين اللجان من الخارج لتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.