صحة الشرقية تنفذ 1154 زيارة منزلية لذوي الهمم وكبار السن

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الشرقية -ياسمين عزت:

تواصل مديرية الشئون الصحية بالشرقية جهودها الحثيثة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكبار السن وذوي الهمم، حيث تقوم بتنفيذ زيارات منزلية دورية، خاصة في أيام العطلات الرسمية، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في منازلهم، وصولاً إلى أقصى التجمعات السكانية.

وحققت مديرية الصحة بالشرقية، إنجازًا جديدًا في مجال الرعاية الصحية المنزلية، حيث نفذت اليوم 1154 زيارة منزلية، شملت 61 زيارة لذوي الهمم، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف مناطق المحافظة، بما في ذلك المناطق النائية.

ويتوجه الطاقم الطبي رفقة التمريض للمنازل والذين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم.

تستهدف صحة الشرقية توصيل الخدمة الطبية للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلاً على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، أن صحة الشرقية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأشار إلى أن الفرق الطبية قامت اليوم أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية بإحالة 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح فراش.

وقامت الفرق الطبية بالمحافظة بتنفيذ زيارات منزلية موسعة خلال أيام الجمع في 17 أسبوعا ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنزلية عدد 21157 زيارة.

وتستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عام من خلال 29 مركز طبي بجميع مناحي المحافظة.