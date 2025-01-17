أمل يتلاشى مع مرور الأيام.. 14 يوماً من البحث عن عامل مفقود في بئر آثار بقنا -صور

قنا - عبدالرحمن القرشي :

يواصل أهالي قرية أبودياب التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا، والأجهزة الأمنية، جهودهم الحثيثة منذ 14 يوماً للعثور على عامل في العقد الرابع من عمره، اختفى في أعماق بئر عميقة أثناء قيامه بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار.

بدأت القصة قبل أسبوعين، عندما تلقت مديرية أمن قنا بلاغاً يفيد بانهيار بئر عمقها 25 متراً على عامل أثناء قيامه بأعمال حفر في منطقة حاجر الجبل بمركز الوقف.

وتبين أن العامل يُدعى ح، يبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية أبو دياب مركز دشنا، انهارت عليه بئر خلال الحفر للتنقيب عن الآثار في جبال الوقف.

وانتقلت قوات الإنقاذ والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبدأت عملية البحث الشاقة عن المفقود، وتم استخدام أحدث المعدات في عمليات الحفر والتنقيب وشارك الأهالي في عمليات البحث، تعبيراً عن تضامنهم مع أسرة المفقود.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابساتها وتكثيف الجهود لانتشال جثمان العامل من أسفل الأنقاض.