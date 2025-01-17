بالصور- رفع 60 طن مخلفات من شوارع وشواطئ طور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملات نظافة مكثفة داخل الأحياء والميادين والشواطئ، لرفع الرمال والمخلفات، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لرفع تجمعات الرمال من الشوارع داخل الأحياء السكنية، وتنظيف الكورنيش والشواطئ، ورفع المخلفات من صناديق القمامة، وكنس الشوارع، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، ومنع انتشار الحشرات والذباب الناقل للأمراض، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن أعمال النظافة تجري بحي الأمل، وشارع المنشية، وحي المنطقة التجارية، وطريق كورنيش الجبيل، والشاطئ العام، وتتضمن رفع مخلفات وتسوية الطرق الرملية، ونظافة وتطهير محيط الصناديق، إضافة إلى قص وتقليم الأشجار مع رفع مخلفات القص، وتمشيط جانبي طريق الكورنيش بالكامل بداية من ميدان النصر حتى قرية الجبيل من الأتربة، وكنس الأرصفة والبلدورات.

وأكد أن حملات النظافة الجزئية تجري بشكل يومي داخل الأحياء السكنية بالتتابع، ويجري رفع ما يقرب من 60 طن مخلفات خلال الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق مع إدارة البيئة للحفاظ على الزراعات التي توجد بالشوارع، وصيانة شبكات الري باستمرار خاصة بالشوارع الحيوية والسياحية.