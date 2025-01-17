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مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث في المنيا

02:18 م الجمعة 17 يناير 2025

جثة طفلة - أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بإصابات خطيرة، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً من أهالي قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط بسقوط طفلة من شرفة منزلها ووفاتها.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "ج. خ" 9 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها نتيجة اختلال توازنها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرية شوشة مستشفى سمالوط النيابة العامة المنيا مصرع طفلة
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