5 جثث و15 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الزراعي بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

حصل مصراوي على قائمة أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي جنوبي المنيا بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ضمت قائمة المتوفين 5 أشخاص وهم:

محمود سعد مرسي، 29 سنة، وحميدة عبدالمنعم عبدالعاطي، 53 سنة، وأحمد علي محمد، 25 سنة، و2 آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

كما أصيب 15 شخصا وهم:

جمال خلف حسين، 38 سنة، وحجاج محمد جاد، 21 سنة، ومنى مختار محمد، 32 سنة، وهويدا فوزي فخري، 43 سنة، وهناء مداح أحمد، 34 سنة، وكريمان طه عليوة، 43 سنة، وبهاء الدين إبراهيم سيد، 56 سنة، ومنى حسانين حكيم، 50 سنة.

وأصيب: رضا أحمد عبدالحليم، 43 سنة، ونجلاء فوزي فخري، 32 سنة، وشقيقتها "ماجدة" 38 سنة، وفريدة علي ممدوح، 3 سنوات، ومداح أحمد عبدالحليم، 65 سنة، ومنصور علي عبدالسلام، 29 سنة، وطفل مجهول 7 سنوات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية الروضة، عصر اليوم الخميس، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتوجهت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين كحصيلة أولية، وارتفع بعدها عدد المتوفين إلى 5 وفيات و15 حالة إصابة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.