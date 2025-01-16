أحمد مراد وتامر حبيب يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

دعم الكاتب والسيناريست أحمد مراد، والسيناريست تامر حبيب، أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ 14، محاربي السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى المختلفة.

والتقى كل من حبيب ومراد بالأطفال المرضى وتحدثا معهم لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم ، من أجل تحقيق الشفاء العاجل، بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتي تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويا وأنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.

أكد السيناريست تامر حبيب ، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال تجربة ناجحة بكل المقاييس في صعيد مصر بتجهيزاته الطبية العالمية والتى تعد إعجازا شعبيا وهندسيا وطبيا، موجها التحية لإدارة المستشفى، وشفاء الأورمان على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول الى تحقيق الانجازات المتتالية التي جعلتها في مقدمة المستشفيات صديقة البيئة.

ولفت انتباهه أن مستشفى شفاء الأورمان، تستقبل جميع الحالات من محافظات الصعيد، لتلقى العلاج بالمجان، وهو إنجاز أيضا يضاف إلى إنجاز بناء المستشفى التى تخدم وتوفر الرعاية الطبية والصحية.

وعبر الكاتب والسيناريست أحمد مراد ، عن سعادته بهذه الزيارة قائلا:" سعيد جدًا بزيارتي لمستشفى شفاء الأورمان للسرطان في الأقصر، برفقة الصديق العزيز والسيناريست تامر حبيب، والمنتج المتميز معتز عبد الوهاب، مشيرا إلى أن المستشفى بتجهيزاته نموذج للأمل والإنسانية والتصميم الرائع، خاصة قسم الأطفال الذى يعطى طاقة إيجابية كبيرة للزائرين.

وأضاف: شاهدت في المستشفى نسب شفاء كبيرة والعلاج بالمجان، وهو ما يعطى للزائرين يقين إن الأمل موجود، وإن العلم والإنسانية هما المفتاح لكل تحدي، شكرًا لكل العاملين بكل حب وإخلاص في المستشفى، وأدعو الجميع لدعمهم بأي طريقة ممكنة للمساهمة في رفع نسب الشفاء لسرطان الأطفال في صعيد مصر.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالزيارات المتكررة من الفنانين والكتاب وأصحاب الرأي والفكر، لإسعاد أطفال المستشفى بشتى الطرق، موجها الشكر للكاتب والسيناريست أحمد مراد، والسيناريست تامر حبيب أعضاء لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته ال14 على زيارتهم ودعمهم للمرضى فى شفاء الأورمان، مما يساهم في رفع معنوياتهم والتى تنعكس عليهم في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية.

وأكد فؤاد، أن الأثر الطيب لمثل هذا النوع من الزيارات يزيد معدلات الاستجابة بشكل قوي مما ينجز من الوقت الذي يستغرقه المرضى للقضاء على السرطان، كما يحفز العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من الجهود من أجل راحة المرضى وسعادتهم.