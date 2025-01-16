سيارة فارهة و100 ألف ريال سعودي للفائزين.. وزير الشباب وسفير فرنسا يشهدان ختام مهرجان الهجن والتراث بشرم الشيخ- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والسفير ايرك شوفاىييه، سفير فرنسا بمصر، اليوم الخميس، ختام فعاليات "مهرجان الهجن والتراث" المقام بمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن، وذلك في إطار “عيد الهجن”، الذي يعد الذكرى السنوية الخامسة لافتتاح المضمار.

وقال وزير الشباب، إن مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن والفروسية نجح في إحياء رياضة الهجن، وجعلها ذات صدى دولي وعالمي، بدليل حرص السائحين من مختلف الجنسيات على مشاهدة هذه السباقات والاستمتاع بروح التنافس بين المشاركين.

وأشار إلى أن هذا السباق شهد مشاركة كبيرة من قبائل الدول العربية الشقيقة، موضحا أن هذا الحدث يُعد من أهم الفعاليات التي تدعم الرياضات التراثية في مصر.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الفعاليات الرياضية، حيث تساهم في تعزيز الثقافة المحلية وتدعم الأنشطة الشبابية المتنوعة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه مضمار الهجن يعد نقلة نوعية للقطاع السياحي على أرض مدينة شرم الشيخ، كونه يسهم في الحفاظ على التراث من خلال ممارسة رياضة الهجن، ويخدم القطاع السياحي خاصة أن هذه الرياضة لها محبيها من كافة دول العالم، مشيدًا بتصميمه الذي جعله مقصدًا سياحيًا متكاملًا يجد فيه السائح متعة المغامرة والترفيه.

وأكد المحافظ حرصه على دعم رياضة الهجن، من خلال استمرار تنظيم هذه المهرجانات التي تسهم بدرجة كبيرة في انتعاش حركة السياحة ليس في مدينة شرم الشيخ فقط، إنما في كافة مدن جنوب سيناء السياحية، إضافة إلى توفير مصدر دخل للعديد من المواطنين خلال فترة المهرجانات.

وأشار إلى أن المضمار يضم منطقة خاصة بتسجيل الجمال، ومنطقة السابقات، وبوابات الانطلاق، ومنصة رئيسية، ومستشفى بيطري، ومنطقة المضمار الرئيسية التي تتضمن مسافات للسباقات، كل مسافة مزودة بمنطقة تجميع وتسنين وترقيم الهجن، ومنطقة عزب تتضمن "مكان لإقامة السايس، ومخازن للعلف، وأماكن لإيواء الهجن، ودورات مياه، ومطبخ".

وأشاد المحافظ بتنظيم المهرجان، وظهور مدينة السلام بصورة مشرفة راقية تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن المهرجان حظى بدعم كبير من قبل المهتمين بهذه الرياضة من مصر وخارجها، مشيرا إلى انه جرى دعم المهرجان بسيارة فارهة للفائز بالمركز الأول على مستوى المهرجان، و100 ألف ريال من الأمير فهد بن جلوي آل سعود، بالمملكة العربية السعودية، جوائز مادية للفائزين في المراكز الأولى، دعما منه للمهرجان.

وأقيم المهرجان على مدار يومين، بمشاركة 6 دول عربية هم "السعودية ،الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية، وتضمنت الفعاليات 20 شوط، بينهم 10 أشواط عالمية، و10 محلية.

وشهد ختام الفعاليات اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندسة مارجيريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاحتماعي، وعبد الصادق السوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والشيخ محمود البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد العربي السعودي، والشيخ أبو مخلد علي المسامرة، رئيس لجنة الهجن الأردنية، و ممثل دولة الجزائر.