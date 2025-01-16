بالصور.. توسعة ورصف الطرق الحيوية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بدء أعمال توسعة ورصف الطبقة الأسمنتية الجديدة لطريق الخارجة/ باريس، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الحيوية.



وأوضح المحافظ، أن الأعمال تشمل المسافة الممتدة من مجمع تمور المحافظة وحتى نهاية طريق البرمودي بطول 2 كيلومتر، بهدف تحسين حركة المرور وتلافي الحوادث، مما يضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.



وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على رصف الطريق المؤدي إلى المدافن المار بجوار مدرسة التجارة في حي المروة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير الطرق الداخلية في الحي.



وأكد المحافظ أن استكمال أعمال الرصف داخل حي المروة يأتي ضمن الاعتمادات المدرجة في الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة التنقل داخل المناطق السكنية، فيما تجري الأعمال تحت إشراف مباشر من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، التي تُتابع تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الفنية لضمان استدامة البنية التحتية وتحقيق الأهداف المرجوة، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشروعات في تعزيز السلامة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للشوارع الحيوية في المحافظة.



أشار الزملوط، إلى أن هذه الجهود في إطار رؤية محافظة الوادي الجديد لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية، حيث تحظى مشروعات رصف الطرق بأولوية خاصة ضمن الخطة الاستثمارية، وتهدف المحافظة إلى تعزيز كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لتوفير بيئة آمنة وسهلة التنقل.



وأكد المحافظ أن تلك المشروعات تعكس حرص الدولة على الاستثمار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق النائية، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق يسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة حيث تشهد المحافظة حاليًا طفرة ملحوظة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُبرز جهود الدولة في دعم المناطق الحدودية وضمان توفير حياة كريمة لسكانها.







