يلقب بـ"أبو القمح".. وفاة عالم زراعي في حادث مأساوي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن مركز البحوث الزراعية بسخا محافظة كفر الشيخ، وفاة الدكتور عبد السلام منشاوي رئيس قسم بحوث القمح السابق والذي لقب بـ أبو القمح إثر تعرضه لحادث سير أودى بحياته.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حزنا على وفاة رئيس قسم بحوث القمح السابق، والذي كان يحظى بحب الجميع خاصة أنه كان يساند المزارعين، ويساعدهم في إرشادهم حول كيفية زراعة حقولهم بمحصول القمح.

وكان الدكتور عبد السلام منشاوي، الأستاذ المتفرغ بقسم بحوث القمح ورئيسه السابق اشتهر بين أوساط مجال البحوث الزراعية في سخا ومحافظة كفر الشيخ، بتقديم عدد من النصائح الخاصة بالقمح للمزارعين، وتضمنت تنظيم عمل دورات الري للمحصول، وكيفية علاج الأمراض التي تصيبه خلال فترة زراعته.

وشارك الراحل ومّثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية عن بحوث القمح، كما سجل العديد من السلالات الخاصة بتطوير جينات القمح التي كان لها أثرًا كبيرًا على الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في مصر.

وختم حياته قبل وفاته بيومين بإلقاء محاضرة بعنوان "دور الإدارة الجيدة في رفع القدرة الإنتاجية لمحصول القمح"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنفذها محطة البحوث الزراعية بسخا تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لزيادة إنتاجية المحاصيل الشتوية في منطقة شمال الدلتا" خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2025.