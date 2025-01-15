جولة تفقدية لـ"الرعاية الصحية" بمستشفى القنطرة شرق المركزي في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد فريق من الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، مستشفى القنطرة شرق المركزي بمحافظة الإسماعيلية، بهدف تقييم التجهيزات وأعمال التطوير بالمستشفى استعدادًا لتشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ضم الفريق الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات.

هدفت الزيارة إلى الوقوف على مستوى تجهيز المستشفى وتحديث خدماته الصحية لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في توسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

تفقد الفريق خلال جولته، الأقسام المختلفة بالمستشفى، بما في ذلك العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، الصيدلية، وقسم الأشعة، وتابعوا كافة أعمال التطوير المنجزة.

كما استمعوا إلى شرح قدمه الدكتور مينا حليم، مدير المستشفى، تناول التجهيزات الحالية وخطط العمل المستقبلية، فيما أكد أعضاء الفريق على دعم الهيئة الكامل لتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية للمواطنين.

وتمثل هذه الزيارة خطوة محورية نحو تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي في الإسماعيلية وضمان جاهزية المنشآت الصحية لخدمة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل.