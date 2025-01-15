إحالة أوراق 4 متهمين بقتل طالب "الميكانيكية" ببورسعيد إلى المفتي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، أوراق 4 متهمين في واقعة مقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 14 نوفمبر الماضي، حين أقدم المتهم الأول برفقة ثلاثة آخرين على قتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة إثر خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، حيث أعدوا سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وكمنوا له في طريق مروره، وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا بمجرد رؤيته، ما أسفر عن مقتله.

أدلى الشاهد محمود أحمد، وهو طالب بالمدرسة الميكانيكية، بشهادته مؤكدًا أنه كان يستقل دراجة نارية خلف المجني عليه بعد الانتهاء من الامتحان، وفوجئ بقدوم المتهمين على دراجات نارية وباقترابهم منهما أطلقوا عيارًا ناريًا أصاب المجني، ما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين وجيران المجني عليه.

كما أثبتت التحريات وجود مشاحنات سابقة بين أصدقاء المتهم وأصدقاء المجني عليه، وأن المتهمين خططوا للانتقام باستخدام السلاح الناري، وأن المتهمين توجهوا إلى موقع المدرسة الميكانيكية حيث أطلق المتهم الأول النار على المجني عليه.

وأكدت التقارير الطبية أن إصابات المجني عليه كانت ناتجة عن عيار ناري رشي في الجانب الأيسر من الصدر، بالإضافة إلى وجود سحجات ناتجة عن الاحتكاك بجسم صلب.