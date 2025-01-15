14 عاملة وسائق ضحايا الشبورة.. إصابة 15 فى حادث مروع بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيبت 14 عاملة وسائق في محافظة الدقهلية، من عمال أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافرة، بكدمات متنوعة وسحجات وكسور إثر تصادم أتوبيس بعمود إنارة على طريق ترعة السلام القديم بسبب الشبورة الكثيفة.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس بأحد أعمدة الإنارة بطريق ترعة السلام القديم في المسافة بين كوبري السلام القديم وكوبري عاشور قبل المنطقة الصناعية بالعصافرة ووجود عدة مصابين ..

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 14 عاملة من عمال أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافرة، بالإضافة إلى سائق الأوتوبيس.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالتالي: أحمد محمد السيد، 23 عاماً، مقيم بالعصافرة، سائق الأوتوبيس، وشهد عوض الكفراوي، 17 عاماً، مي خالد الشناوي، 20 عاماً، حنين رشاد عبدالفتاح، 42 عاماً، فاطمة السيد عبده الجعيدي، 25 سنة، روان محمد عوض، 14 عاماً، نعيمة السيد السيد، 38 عاماً، دعاء السيد حمودة، 16عاماً، هايدي عابد السيد، 16 سنة.

كما أصيب في الحادث كل من: جنة محمد مرسي، 16 عاماً، فرح السيد فضالي، 25 عامًا، منة السيد الأطرش، 22 عامًا، منة عيد نوفل، 20 عاماً، شيماء عزت جلال، 32 عاماً، فاطمة الزهراء عوض، 16 عاماً، ومقيمون جميعاً بمركز المطرية، ومصابين جميعا بكدمات وسحجات متنوعة وكسور.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.