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بطل القصب.. مزارع أقصري يورد 63 طنًا للفدان ويتلقى تكريم وزارة الزراعة

12:53 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    مزارع أقصري يورد 63 طنًا للفدان ويتلقى تكريم وزارة الزراعة (4)
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    مزارع أقصري يورد 63 طنًا للفدان ويتلقى تكريم وزارة الزراعة (3)
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    مزارع أقصري يورد 63 طنًا للفدان ويتلقى تكريم وزارة الزراعة (2)
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الأقصر- محمد محروس:


كرم الدكتور جابر محمد كلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، المزارع أحمد زكريا عبد الراضى، والذى حضر عن والده المرحوم الحاج زكريا عبد الراضى لحصوله على المركز الأول في المناطق الزراعية لمصنع كوم أمبو، وذلك لتوريده 63 طن لكل فدان من محصول قصب السكر.


وشهد التكريم المهندس محمد عراقى أحمد، وكيل المديرية ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالأقصر.


وناقش وكيل وزارة الزراعة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الزراعي خلال التكريم، لمحاولة تذليل أية عقبات تواجه المزارع فى القطاع الزراعي.


كما تم توضيح دور وزارة الزراعة، ممثلة في مديرية الزراعة بالأقصر، في رفع الوعي الزراعي داخل المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي للمزارعين وتطوير العمليات الزراعية بهدف تحسين الإنتاجية وضمان استدامة الموارد الزراعية.

مزارع أقصري تكريم وزارة الزراعة الأقصر
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