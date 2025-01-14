لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أغرب صفقة احتراف.. عادل شكل: تلقيت عرضًا في الدوري السعودي (فيديو وصور)

10:53 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عادل شكل
  • عرض 4 صورة
    عادل شكل
  • عرض 4 صورة
    عادل شكل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري:
تصوير: مصراوي

كشف عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل تلقيه عرضًا غير مسبوق للانضمام إلى صفوف مشجعي نادي النصر السعودي.

وأوضح " عادل شكل" لمصراوي أنه تلقى اتصالا من أحد المسؤولين في السعودية، يخبره أن القائمين على النادي السعودي أبدوا اهتمامًا كبيرًا بانضمامه إلى جماهير النصر لقيادة التشجيع في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن العرض يتضمن حزمة مالية مغرية، تهدف إلى مشاركته في تحفيز جماهير النصر وقيادتهم خلال المباريات مشيرًا إلى أنه درس العرض بعناية.

وتابع أن المرحلة الأولى من انتقاله لصفوف مشجعي النادي السعودي تتضمن فترة معايشة سوف يجريها عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

ويعتبر عرض انتقال مشجع من ناد إلى آخر تجربة غير مسبوقة قد تغير مشهد التشجيع الرياضي في المنطقة العربية بعد أن باتت أشبه بصفقات احتراف اللاعبين.

وعادل شكل، أحد أشهر المشجعين الرياضيين في مصر وكبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري ويحظى بشعبية كبيرة في الإسكندرية بسبب تاريخه في قيادة الجماهير لدعم وتشجيع نادي الاتحاد والمنتخب المصري.

عادل شكل الاتحاد السكندري الدوري السعودي صفقة احتراف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
7 تعليمات مهمة للمواطنين.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية بسبب الشبورة

إعلان

إعلان

عاجل| الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من بايدن بشأن هدنة غزة: وقف الحرب ضرورة لإنهاء المعاناة
* اتفاق غزة: مُهمة حصر أرقام "الموت والدمار" مستمرة