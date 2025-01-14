أغرب صفقة احتراف.. عادل شكل: تلقيت عرضًا في الدوري السعودي (فيديو وصور)
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عرض 4 صورة
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عرض 4 صورة
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عرض 4 صورة
الإسكندرية - محمد البدري:
تصوير: مصراوي
كشف عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل تلقيه عرضًا غير مسبوق للانضمام إلى صفوف مشجعي نادي النصر السعودي.
وأوضح " عادل شكل" لمصراوي أنه تلقى اتصالا من أحد المسؤولين في السعودية، يخبره أن القائمين على النادي السعودي أبدوا اهتمامًا كبيرًا بانضمامه إلى جماهير النصر لقيادة التشجيع في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن العرض يتضمن حزمة مالية مغرية، تهدف إلى مشاركته في تحفيز جماهير النصر وقيادتهم خلال المباريات مشيرًا إلى أنه درس العرض بعناية.
وتابع أن المرحلة الأولى من انتقاله لصفوف مشجعي النادي السعودي تتضمن فترة معايشة سوف يجريها عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية.
ويعتبر عرض انتقال مشجع من ناد إلى آخر تجربة غير مسبوقة قد تغير مشهد التشجيع الرياضي في المنطقة العربية بعد أن باتت أشبه بصفقات احتراف اللاعبين.
وعادل شكل، أحد أشهر المشجعين الرياضيين في مصر وكبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري ويحظى بشعبية كبيرة في الإسكندرية بسبب تاريخه في قيادة الجماهير لدعم وتشجيع نادي الاتحاد والمنتخب المصري.
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