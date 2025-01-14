ارتدوا ملابس النساء وتسللوا لمنزله.. كيف قتل الأشقياء الثلاثة عجوز شبرا الخيمة؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم يستجيبوا لتوسلاته بأن يتركوه يعيش، أخبرهم بأن يأخذوا كل شيء داخل منزله، ولكن الشيطان أوعز إليهم بالتخلص من رجل عجوز لا حول له ولا قوة، فألقوه أرضًا، وخنقوه حتى فارق الحياة.

أحداث الواقعة يعود تاريخها إلى يوم 1 / 11 / 2024، عندما وضع 3 أشخاص خطتهم للتخلص من رجل عجوز يبلغ من الكبر عتيا، يدعى "رشاد منصور"، حيث انتهزوا فرصة وجوده بمفرده داخل شقته بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وصعدوا إلى المنزل واقتحموه بغرض السرقة.

المتهمون الثلاثة عقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتل المجني عليه، حيث ارتدوا ملابس نسائية، لتسهيل عملية صعودهم إلى المنزل، وحتى يصعب على كاميرات المراقبة تحديد هويتهم، واستقلوا الدراجة قيادة الثالث وتوجهوا للعقار سكنه.

وصعد المتهمان الأول والثاني لمسكن الضحية وانتظرهم الثالث المراقبة الطريق، وطرقا الباب ففتحه لهما المجني فباغتاه بدفعه أرضا وكمما فاه ولم يردعهما كبر سنه وضعف قوته، فطوقا رأسه بالحبل خانقين إياه كاتمين لأنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وبعد أن تخلص المتهمون من المجني عليه سرقوا المبلغ المالي وإيصالات أمانة، وفروا هاربين، حيث كثفت أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة، وبعد تكثيف التحريات والاستماع إلى شهود العيان جرى القبض على المتهمين، وجرى إحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، التي قضت بالإعدام شنقا لـ3 عاملين، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفوه.