"كارة وبخارة وأزمونتي".. حصاد البطاطس بطريقة من أيام الفراعنة في سوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

على الرغم من تطور الميكنة الزراعية إلا أن المزارعين في محافظة سوهاج ما زالوا يستخدمون محراث البقر، الذي تخطى عمره مئات الأعوام، في حصاد محصول البطاطس؛ لعدم إصابة الثمرة أثناء تقليعها من باطن الأرض.

محراث البقر يفتح خطوط الأرض ويخرج ثمار البطاطس على سطحها، ومجموعة شباب وفتيات يجمعون خلفه المحصول ويضعونه في صبره وسط الحقل، والبعض الآخر يعبئ أجولة البطاطس بوزن موحد "50 كيلو جرام... هذا هو المشهد في حقول البطاطس بمحافظة سوهاج.

"كارة، وبخارة، أزمونتي، بتفور دي أصناف البطاطس اللي بنزروعها في سوهاج، ومحصولنا بيغذي سوهاج، وبيسافر لمحافظات قنا والأقصر وأسوان".. بهذه الكلمات تحدث العم صالح حمدان حديثه لـ مصراوي، مضيفًا أن أكثر الأصناف زراعة في حقولنا والمجاورة هي "بخارة".

وأوضح العم صالح أن موسم زراعة البطاطس يكون في بداية شهر سبتمبر، أي بعد حصاد المحصول الصيفي، مشيرًا إلى أنهم سيزرعون الأرض بعد ذلك بمحصول القمح، لافتًا إلى أن سعر طن البطاطس 7 آلاف جنيه، على أرضه.

فيما أوضح أحمد صادق، صاحب محراث البقر أن يومه في موسم تقليع البطاطس يبدأ من أذان الفجر، ثم التوجه للحقل المراد تقليعه، مضيفًا أن من يمتلكون هذا المحراث القديم قلائل جدًا.

وأضاف "صادق" أن يومية محراث البقر من 700 إلى 800 جنيهًا، مضيفًا أنه يستطيع تقليع فدان بطاطس في اليوم، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المحراث تكمن في عدم إصابته الثمرة على عكس الجرار الزراعي أو الفأس.