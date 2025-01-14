"التريلا لبست في الميكروباص".. 10 مصابين في حادث مروع بسبب الشبورة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة

أصيب 10 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم تريلا وميكروباص، بسبب الشبورة الكثيفة وصعوبة الرؤية على الطريق الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: منير حنا عبد الملك 56 عاما، عبد اللطيف حميدة عبد اللطيف 70 عاما، إسلام عطية السقا 27 عاما، حسني محمد حسني 39 عاما، يوسف منير حنا عبد الملك 21 عاما، عبد الرحمن مجدي محي الدين 29 عاما، فؤاد عبد الوهاب عبيد 44 عاما، داليا شكري عبد الوهاب 26 عاما، فرحات عبد الحليم الناقوري 56 عاما، سعد محمد عطي 54 عاما.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.