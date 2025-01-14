مسؤولون بمدرسة الطالبة "ريناد" يكشفون تفاصيل جديدة في واقعة وفاتها.. ماذا قالوا؟

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

كشف مسؤولون في مدرسة كلية "نوتردام دي سيون" بالإسكندرية، تفاصيل جديدة حول وفاة الطالبة ريناد عادل، التي كانت تدرس بالصف السادس الابتدائي.

وأكد نسيم جورج، المنسق العام للمدارس الكنائسية في الإسكندرية، أن وفاة "ريناد"، لم تكن نتيجة للتنمر بسبب عدم سداد المصروفات، مشيرًا إلى أن الطالبة وشقيقتها قد سددتا المصروفات الدراسية في نوفمبر 2024.

وأوضح جورج، أن ريناد لم تتعرض للتنمر، لافتا إلى أن التحقيقات تشير إلى أنها فقدت توازنها أثناء فتح نافذة المنزل مما أدى إلى سقوطها.

وأضاف، أن الطالبة كانت محبوبة بين زميلاتها مما ينفي صحة الشائعات حول تعرضها للتنمر.

من جهتها، أكدت مها عبد العزيز، عضو مجلس أمناء المدرسة وولية أمر زميلة الطالبة الراحلو بذات الفصل، أن ما تردد عن التنمر على ريناد بسبب عدم دفع المصروفات غير صحيح، موضحة أن وفدًا من المدرسة قدم التعازي لأسرة الطفلة في المسجد، حيث تم استقبالهم بترحاب.

وأشارت إلى أن والدة "ريناد" نفت من جانبها قصة انتحار ابنتها، مؤكدة أن الحادثة كانت نتيجة لفقدان التوازن من نافذة المنزل بالطابق الثامن.

وأكد مصدر بجهات التحقيق، أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى أي دليل يشير إلى انتحار الطفلة أو تعرضها للتنمر.

كان أقارب وأسرة الطفلة "ريناد عادل"، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، قد شعيوا جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، ظهر أمس الاثنين، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الصحابة بمنطقة جناكليس شرقي الإسكندرية.

ونعت إدارة ومعلمات مدرسة "كلية نوتردام دي سيون" الطالبة "ريناد" التي وافتها المنية، أمس، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعربت إدارة المدرسة في بيان، عن استيائها الشديد من تداول معلومات غير دقيقة حول أسباب وفاة التلميذة، مطالبة الجميع بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وأضافت كلية نوتردام دي سيون، أن هذه المعلومات غير الدقيقة لها أثر نفسي سلبي على أهل التلميذة المتوفية وزملائها، ونرجو احترام مشاعر الجميع في هذا الظرف الأليم – بحسب البيان.

وسادت حالة من الحزن بين زميلات ومعلمات الطالبة المتوفاة، إذ وصفت أسرة مرشدات نوتردام دي سيون وفاتها بالمصاب الجلل، خلال نعي جاء فيه:" ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزهرة ريناد عادل".

كان قسم شرطة الرمل أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط طفلة من الطابق الثامن بالعقار سكنها بمنطقة جناكليس، وانتقل ضباط القسم وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.

وصرحت النيابة العامة بالإسكندرية بدفن الجثمان، اليوم، بعد انتهاء الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أسرتها، لمعرفة سبب الوفاة.

فيما قالت أسرتها في تصريحات خلال الجنازة إن ابنتهما "ريناد" اختل توازنها وسقطت من النافذة ما أدى إلى وفاتها، ونفوا من تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها للتنمر.

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