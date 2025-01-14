ضبط عريس مُتهم بقتل شقيقه قبل زفافه بساعات في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا القبض على شاب عريس متهم بقتل شقيقه بإطلاق عدة طلقات نارية، في واقعة هزت إحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا بوقوع جريمة قتل داخل منزل في قرية السمطا، حيث عُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عامًا.

كشفت التحريات أن المجني عليه، ويدعى "ع. م."، قُتل على يد شقيقه الأصغر "أ. م."، البالغ من العمر 25 عامًا، عقب نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان قد وزع دعوات حفل زفافه قبل ارتكاب الجريمة بليلة واحدة، حيث كان مقررًا إقامة الزفاف يوم الاثنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة خلال ساعات من تكثيف التحريات. وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ متابعة التحقيقات من قبل النيابة العامة.

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