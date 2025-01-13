السجن 3 سنوات لمُدانة بالاتجار في المواد المخدرة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، حكمًا بالسجن 3 سنوات على ربة منزل أدينت بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

جاء الحكم بعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

تعود وقائع القضية إلى 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم المناخ، حيث ألقي القبض على المتهمة، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 36 عامًا، وبحوزتها جوهرين مخدرين: الترامادول هيدروكلوريد والفلونيترازيبام، بقصد الاتجار.

وأفاد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه تم ضبط المتهمة بإذن قانوني وبرفقته الشاهد الثاني، وبتفتيش حقيبتها عُثر على 116 قرصًا من الترامادول المخدر و52 قرصًا من الفلونيترازيبام المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأقرت المتهمة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأوضحت أن المبلغ المالي هو حصيلة نشاطها غير القانوني، والهاتف المحمول يستخدم للتواصل مع عملائها.

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهمة، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.