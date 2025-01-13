البحيرة تتصدى للنباشين.. إزالة أكبر بؤرة عشوائية ورفع 100 طن من المخلفات المتراكمة -صور

علاج 38 مريضًا على نفقة الدولة والكشف على 2458 مواطنًا بجنوب سيناء

البحيرة - أحمد نصرة:

أزالت لجنة مشكلة من محافظة البحيرة، وإدارة البيئة بالتنسيق الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أكبر تجمع للنباشين بالمدينة.

ظل المكان يشكل بؤرة غير قانونية لجمع وفرز المخلفات الصلبة، وكان يُدار بدون تصاريح قانونية، مخالفًا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أعقب ذلك التخلص الآمن من أكثر من 100 طن من المخلفات المتراكمة، وتسليم الأرض إلى مالكها بعد تحميله كافة التكاليف وتوقيعه تعهدًا بعدم استخدامها مرة أخرى لهذا النشاط، كما جرى تحرير محضر مخالفات صلبة ضد المسؤولين عن الموقع.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار الجهود لإزالة جميع التعديات والممارسات العشوائية على مستوى المحافظة، مشددة على تطبيق القانون بحزم حيال المخالفين، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.