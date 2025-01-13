محافظ جنوب سيناء يبحث توصيل المرافق لمنطقة تقسيم الشباب برأس سدر

جنوب سيناء – رضا السيد :

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تواصل جهودها لتوصيل المرافق لمنطقة تقسيم الشباب بمدينة رأس سدر، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والوزارات المعنية، مؤكدًا أن تكلفة توصيل المرافق للمنطقة تقدر بنحو 73 مليون جنيه.

وأكد المحافظ عبر بيان صحفي، أنه جرى التواصل ب مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومخاطبة وزارة الإسكان، وجهاز التعمير، لتدبير الاعتماد المالي اللازم مع مخاطبة وزارة الكهرباء، من أجل اتخاذ اللازم للبدء في تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه يقوم بالمتابعة الدورية لحل تلك المشكلة نهائيًا، والتخفيف عن كاهل الشباب والمواطنين بالمحافظة، ودعمهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وكانت قد طرحت الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر، عام 2018 قطع أراضي بتقسيم الشباب الجديد بجوار بيوت متضرري السيول بحي السادات، بغرض السكن بمساحة 200 متر مربع للقطعة، بعدد 392 قطعة، لتوزيعها على الشباب المستوفين للشروط والضوابط، واشتراطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وبلغ سعر المتر وقتها 250 جنيها شاملة المرافق، وقام الشباب بدفع 30% من قيمة الأرض كمقدم خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الموافقة على التخصيص، وتسديد باقي المبلغ على 8 أقساط ربع سنوية، إضافة لسداد الرسوم المقررة لجهاز تنمية سيناء طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012، وحتى الآن لم يجري توصيل المرافق لهم.