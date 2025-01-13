كيف استعد الطب البيطري لـ"المهرجان العربي للتراث والهجن" بشرم الشيخ؟

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء لانطلاق "المهرجان العربي التراث و الهجن"، المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، بمضمار شرم الشيخ العالمي للهجن، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والسائحين الأجانب.

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إنه جاري استقبال الهجن "الجمال" القادمة من الأردن للمشاركة في المهرجان، والبالغ عددها نحو 47 هجن، ووضعها في الحجر الصحي للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو طفيليات، إضافة إلى تجهيز الوحدة البيطرية التابعة للمضمار بالأدوية والمعدات والأجهزة اللازمة، بجانب توفير عدد كبير من الأطباء والمعاونين لمتابعة الهجن خلال فترة تواجدهم بمنطقة عزب الهجن "أماكن إيواء الهجن" حتى مغادرتها إلى دولها.

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري، أنه يجري الكشف على الهجن قبل انطلاق فعاليات المهرجان مباشرًا بأخذ عينة من بول ودم الجمل وتحليلها للتأكد من خلوها من المنشطات، وإمرار قارئ الشريحة على رقبة الجمل لمعرفة الجمال التي يوجد بها شرائح ذكية، تمهيدًا لوضع شرائح للجمال التي لا يوجد بها شريحة.

وأوضحت أن الشرائح الذكية عبارة عن شريحة إليكترونية توضع بطريقة خاصة داخل جلد الجمل بمنطقة الرقبة، مكتوب عليها بيانات الجمل لمعرفة هويتها ومالكها "الاسم، السن، الدولة، القبيلة، صاحب الجمل"، بهدف تسهيل متابعة الجمال خلال السباق، وخلال شحنها لمغادرة البلاد.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري تزامنًا مع ذكرى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح العالمي، الذي أصبح قبلة لرياضة الهجن على أرض المحافظة، ويشارك في المهرجان 6 دول عربية وهم "السعودية ،الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية، ويعد بمثابة العيد القومي الخامس للهجن بالمحافظة.

ويتضمن المهرجان 20 شوط، بواقع 10 أشواط عالمية، و10 محلية، تتضمن الجائزة الكبرى للفائز الأول سيارة، والعديد من الجوائز المادية، ويهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة، وإحياء التراث السيناو، وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية.

جدير بالذكر، أنه جرى إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، وجرى تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه، وإنشاء أماكن خدمية به تضم "قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مسجد الهجن، الوحدة البيطرية بالهجن" عام 2024.